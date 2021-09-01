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«إنستجرام» تعلن قواعد صارمة وعقوبات تصل لحظر من التطبيق   

«إنستجرام» تعلن قواعد صارمة وعقوبات تصل لحظر من التطبيق   
http://almnatiq.net/?p=1020277
المناطق - وكالات

كشف موقع «إنستجرام»، عن إجراءات جديدة بشأن المستخدمين الذين يرفضون مشاركة تاريخ ميلادهم الحقيقي سيتم حظرهم قريبا من الوصول إلى الشبكة الاجتماعية الشهيرة، مشيرة إلى أنها ستستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن العمر في المستقبل للعثور على أي شخص يكذب بشأن عمره.

 

وأكدت الشركة المملوكة لـ«فيسبوك»، أن جميع المستخدمين بحاجة إلى تسليم تاريخ ميلادهم الحقيقي، أو مواجهة حظر دائم من المنصة.

 

وبدأ تطبيق إنستجرام يطلب أعياد الميلاد في عام 2019. لذلك إذا قمت بالتسجيل من قبل، فربما لم تذكر تاريخ ميلادك الرسمي.

 

ويضع التطبيق قواعد جديدة حول تواريخ الميلاد في محاولة لحماية الأطفال عبر الإنترنت، وسيُطلب منك يوم ميلادك عند فتح التطبيق. ورغم أن هناك إمكانية لتجاهل إشعارات طلب تاريخ الميلاد بعض المرات، إلا أن التطبيق سيتوقف عن العمل بشكل صحيح إذا لم تستجب للطلب في نهاية المطاف، وسيتم تعتيم بعض المنشورات ووضع علامة عليها على أنها حساسة إذا لم تقدم تاريخ ميلادك في حالة اعتبار أنك أصغر من أن تشاهد المحتوى.

 

 

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