احدث الأخبار

بدء نقل قنوات العربية والشرق و«إم بي سي» من دبي إلى الرياض
أبرز المواد
 حصاد جولات الفرق الرقابية بـ «تجارة رفحاء»: إغلاق منشأة.. وتحرير 51 مخالفة
أبرز المواد
 تسبب في مصرع 39 شخصًا.. فيروس غامض في الهند يثير المخاوف من ظهور «وباء جديد»
أبرز المواد
 نصيحة ذهبية لتوفير المال عند البحث عن تذاكر الرحلات الجوية
أبرز المواد
 «الموارد البشرية»: إصدار أكثر من 777 ألف وثيقة عمل حر
أبرز المواد
 «الشؤون البلدية» تعلن تمديد فترة تحديث بيانات المنشآت التجارية
أبرز المواد
 «خبير طقس»: اليوم هو بداية العد التنازلي لنهاية الصيف
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار رعدية على الباحة وغزيرة على عسير
أبرز المواد
 عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال
أبرز المواد
 هل يمكن التبليغ عن حسابات تنشر مواد إباحية؟.. محام يُجيب
أبرز المواد
 لا يعرف شيء عن المجال النووي.. ماذا يخفي تعيين محمد إسلامي رئيسًا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية؟
دولي
 ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بذكرى استقلال بلاده
محليات
بدء نقل قنوات العربية والشرق و«إم بي سي» من دبي إلى الرياض

بدء نقل قنوات العربية والشرق و«إم بي سي» من دبي إلى الرياض

أبرز المواد
حصاد جولات الفرق الرقابية بـ «تجارة رفحاء»: إغلاق منشأة.. وتحرير 51 مخالفة

حصاد جولات الفرق الرقابية بـ «تجارة رفحاء»: إغلاق منشأة.. وتحرير 51 مخالفة

أبرز المواد
تسبب في مصرع 39 شخصًا.. فيروس غامض في الهند يثير المخاوف من ظهور «وباء جديد»

تسبب في مصرع 39 شخصًا.. فيروس غامض في الهند يثير المخاوف من ظهور «وباء جديد»

أبرز المواد
نصيحة ذهبية لتوفير المال عند البحث عن تذاكر الرحلات الجوية

نصيحة ذهبية لتوفير المال عند البحث عن تذاكر الرحلات الجوية

أبرز المواد

بدء نقل قنوات العربية والشرق و«إم بي سي» من دبي إلى الرياض

بدء نقل قنوات العربية والشرق و«إم بي سي» من دبي إلى الرياض
http://almnatiq.net/?p=1020280
المناطق - وكالات:

قالت وكالة بلومبيرج الأمريكية، إن قنوات الأخبار السعودية، بالإضافة إلى مجموعة ”إم بي سي“ بدأت بنقل عملياتها من مدينة دبي، إلى العاصمة السعودية الرياض.

 

وقالت الوكالة، إنه تم إبلاغ موظفي ”العربية“ و“الحدث“، وكلتاهما تعملان تحت المظلة الإعلامية نفسها، بقرار الانتقال إلى العاصمة الرياض من دبي، يوم الإثنين، وفق العديد من المصادر.

 

وبحسب هذه المصادر، فإن الهدف هو إنتاج 12 ساعة من البرامج الإخبارية من قلب العاصمة الرياض، بحلول يناير، من العام القادم 2022، وسيتم نقل بقية الموظفين بشكل تدريجي إلى الرياض مع اكتمال المرافق، وسط تطمينات من الإدارة للموظفين بأنه لن يكون هناك أي تسريح لهم.

 

ونقلت الوكالة عن  سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة لـ«ام بي سي» قوله، : «إن خطط الشركة السعودية لإنشاء مقر جديد في الرياض، التي تم الإعلان عنها العام الماضي ”تسير على الطريق الصحيح وانها تخطط للحفاظ علي وجود إقليمي قوي».

 

وقال نبيل الخطيب مدير عام قناة «الشرق»، إن المقر الرئيسي للقناة في الرياض منذ إطلاقها، وأضاف أن الشركة تخطط منذ فترة طويلة لتوسيع عملياتها في الرياض ، لكن تطوير مقر جديد هناك قد تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا، ويتم تشغيل العمليات الرئيسية حاليًا من مكاتبها في مركز دبي المالي العالمي.

 

وفي وقت سابق، قال الكاتب الصحفي السعودي ورئيس مجلس إدارة تحرير قناة العربية عبدالرحمن الراشد، إن «هناك قرارًا بانتقال القناة إلى العاصمة السعودية الرياض».

 

وأشار الراشد في حوار، إلى التطور الاجتماعي والثقافي الذي تشهده السعودية؛ ما سيتيح للعاملين غير السعوديين حرية التنقل والحركة والمعيشة، إضافة إلى إصلاحات سوق وقوانين العمل التي ستسهل استقدام الموظفين من الخارج.

 

وحول قلة العاملين السعوديين في القناة، أوضح أن العربية مملوكة للسعودية، لكنها تأسست كقناة عربية، ورأى أنه لا ينبغي أن يزيد عدد الموظفين السعوديين فيها عن 15%، مؤكدًا في ذات الوقت أن نسبتهم أعلى من ذلك.

 

 

روابط ذات صلة

«شرطة الرياض» تطيح بعصابة سرقة السيارات.. وتستعيد 9 مركبات

«شرطة الرياض» تطيح بعصابة سرقة السيارات.. وتستعيد 9 مركبات
شرطة الرياض : إحالة مواطنين ومقيم ظهروا في مقطع فيديو إلى النيابة العامة

شرطة الرياض : إحالة مواطنين ومقيم ظهروا في مقطع فيديو إلى النيابة العامة
الديوان الملكي: وفاة الأميرة جواهر بنت عبد العزيز بن عبدالله

الديوان الملكي: وفاة الأميرة جواهر بنت عبد العزيز بن عبدالله

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*