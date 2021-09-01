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6 مهن جديدة.. بدء المرحلة الثانية من برنامج الفحص المهني

6 مهن جديدة.. بدء المرحلة الثانية من برنامج الفحص المهني
http://almnatiq.net/?p=1020284
محررو المناطق:

أعلن برنامج الفحص المهني، اليوم الأربعاء، بدء المرحلة الثانية من خطة الإلزام لفحص العمالة في أكثر من ألف مهنة حرفية تخصصية، وذلك للمنشآت الكبيرة التي يعمل بها 500 إلى 2999 عامل.

 

وأضاف البرنامج التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 6 مهن جديدة للتحقق من امتلاك العاملين فيها للمهارات اللازمة، يبدأ العمل عليها بالتزامن مع بداية المرحلة الثانية، ستكون في التخصصات التالية: (التكييف، اللحام، نجارة المباني، ميكانيكا السيارات، كهرباء السيارات، الدهان).

 

وقال المهندس سعد العقيل، مدير برنامج الفحص المهني، إنهم يواصلون تنفيذ خطة برنامج الفحص المهني من ناحية المهن المستهدفة والمنشآت، بهدف الارتقاء بجودة عمل الأيدي العاملة في سوق العمل السعودي، والاستفادة من العمالة بمختلف المهن من خلال تنظيمها وتوجيهها وإرشادها، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المهن التي تم إطلاقها حتى الآن بلغت 205 مهنة حرفية تخصصية من أصل 1099 مهنة حرفية تخصصية، تندرج تحت 23 تخصصا.

 

وبحسب مدير البرنامج، فإن خطة الإلزام ستكون بشكل تدريجي لجميع المنشآت في المملكة، إذ بدأت المرحلة الأولى في بداية يوليو الماضي للمنشآت العملاقة التي يعمل بها 3 آلاف عامل وأكثر، واليوم مع بداية سبتمبر تبدأ المرحلة الثانية التي تتعلق بإلزام المنشآت الكبيرة، بالتزامن مع إلزام 6 تخصصات جديدة، في حين أنه من المقرر أن تكون المرحلة الأخيرة في إلزام المنشآت مع مطلع يناير من العام 2022.

 

يشار إلى أن البرنامج يعمل في مسارين، يهدف الأول منها إلى فحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية، بينما المسار الثاني هو فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية.

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