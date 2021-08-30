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10 علامات تنبئ بالإصابة بسلالة «دلتا» المتحورة

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10 علامات تنبئ بالإصابة بسلالة «دلتا» المتحورة

10 علامات تنبئ بالإصابة بسلالة «دلتا» المتحورة
http://almnatiq.net/?p=1020290
محررو المناطق

في وقت يستعد فيه العالم للموجة الرابعة لفيروس كورنا المستجد، وظهور إصابات بسلالة دلتا المتحورة، ينشر موقع «المناطق» أعراض الإصابة بهذه السلالة، وأيضا كيفية الوقاية منها.

 

وقد تسبب سلالة دلتا المتحورة مرضًا أكثر خطورة من السلالات الأخرى التي سبقتها، وذلك في الأشخاص الذين لم يتناولوا اللقاح، لذا ينصح أطباء بالإقبال على تناول اللقاح لحماية أنفسهم من هذه السلالة المتحورة.

 

وبحسب الصحة العالمية، تتشابه أعراض الإصابة بسلالة دلتا المتحورة مع أعراض كورونا الأصلية، التي كانت تتمثل في فقدان التذوق والرائحة، غير أنها في سلالة دلتا تزداد عنها بحدوث سيلان في الأنف والتهاب في الحلق، وصداع شديد في الرأس.
يأتي هذا في وقت نشر فيه مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي أعراض هذه السلالة.. وكانت كالتالي:

 

1- التهاب الحلق

 

2- سيلان الأنف

 

3- صداع شديد وغير محتمل

 

4- حمى أو قشعريرة

 

5- السعال الجاف (غير منتج للبلغم)

 

6.. ضيق في التنفس

 

7.. ألم وضغط مستمر في الصدر

 

8.. عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًا

 

9.. الشعور بالتعب

 

10.. قد يكون لديك آلام في العضلات أو الجسم

 

وعن كيفية الوقاية من من فيروس كورونا وسلالاته المتحورة، ينصح الأطباء المناعة، بارتداء الكمامة الطبية، وأخذ اللقاح، إضافة إلى تجنب التجمعات البشرية.

 

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