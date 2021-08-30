أمانة عسير تتلقى أكثر من 19 ألف بلاغ لمعالجة التشوهات البصرية خلال شهر اغسطس

محررو المناطق

تواصل أمانة عسير التفاعل مع البلاغات الواردة والمتعلقة بمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، والتي تلقتها عبر مركز الاتصال الموحد 940 وعبر تطبيق بلدي، وتأتي هذه الجهود الميدانية ضمن حملة الوزارة “صور و أرسل”.

وأطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حملة موسعة لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة، والإسهام في تحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية، لرفع مستوى جودة الحياة وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030م، بما يعزز الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الأمانة أنه تمت معالجة ما يزيد 19,930 بلاغ خلال شهر اغسطس الماضي، تعمل الفرق الميدانية على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري، مما يعزز السلوك الحضاري والوعي بأهمية المحافظة على المرافق العامة وسلامة البيئة .

وشملت البلاغات الواردة ملاحظات على النظافة، وحواجز الحفريات، والمخلفات الصلبة، و صيانة أعمدة الإنارة، وحفر الشوارع.

و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الخدمة الجديدة التي تمت إضافتها للتطبيق الذكي، تهدف إلى تسريع عملية الإبلاغ والمعالجة بخطوات سهلة، مما يجعل المواطن والمقيم شريكاً أساسياً في القضاء على الأشكال المختلفة للتشوه البصري، ويمكن تحميل تطبيق “بلدي” للهواتف الذكية.