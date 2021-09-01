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تحت شعار «هي لنا دار».. تعليم الباحة يناقش خطط الاحتفاء باليوم الوطني 91

تحت شعار «هي لنا دار».. تعليم الباحة يناقش خطط الاحتفاء باليوم الوطني 91

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6 مهن جديدة.. بدء المرحلة الثانية من برنامج الفحص المهني

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تحت شعار «هي لنا دار».. تعليم الباحة يناقش خطط الاحتفاء باليوم الوطني 91

تحت شعار «هي لنا دار».. تعليم الباحة يناقش خطط الاحتفاء باليوم الوطني 91
http://almnatiq.net/?p=1020306
محررو المناطق

بحث تعليم الباحة، استعدادات الإدارة للاحتفال باليوم الوطني 91 تحت شعار، «هي لنا دار»، تحت رئاسة رأس المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني وبحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية للبنين علي عوضه مديس وللبنات نوال علي الدرمحي وأعضاء وعضوات اللجنة المكلفة.

 

واستعرض الاجتماع التصور العام لفعاليات الإدارة بالمناسبة والتي ستنفذ حضوريا للمرحلتين المتوسطة والثانوية وعن بعد للمرحلة الابتدائية، وناقش أساليب التنفيذ بما يحقق الجودة والتميز وإبراز دور المجتمع التعليمي في مظاهر الاحتفاء وإشاعة مشاعر الفرح والاعتزاز بالمناسبة، وأشار إلى  ما تعكسه فعاليات الاحتفاء لدى الجميع من تأكيدٍ للولاء والانتماء وتعزيزٍ للقيم الوطنية، بما يتضمنه من الفعاليات المتنوعة تنطلق متزامنة مع موعد المناسبة حضوريا في المدارس المتوسطة والثانوية وعن بعد للمرحلة الابتدائية وعبر 443 حسابا رسميا للمكاتب والمدارس .

 

وأكد الدكتور عبدالخالق خلال الاجتماع أهمية تنوع برامج الاحتفاء باليوم الوطني 91 بالصورة التي تظهر المكانة العظيمة لهذا الوطن في نفوس أبنائه ووجوب النظر لهذا الوطن العزيز بعين الإكبار والإجلال لما قدمه ويقدمه لأبنائه من أمن ورخاء يعم جميع مناطقه ومحافظاته على جميع مدارس المنطقة وإدارات وأقسام الإدارة (بنين وبنات)، مثمنا الجهود في مواصلة البناء بما يعزز القيم الوطنية ويتيح لمنسوبي التعليم التعبير الصادق عن فرحتهم وحبهم لوطنهم وانتمائهم له وولائهم لملكهم. .

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