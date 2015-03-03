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6 مواجهات ساخنة في تصفيات آسيا المؤهلة لـ«مونديال 2022».. غدًا

6 مواجهات ساخنة في تصفيات آسيا المؤهلة لـ«مونديال 2022».. غدًا
http://almnatiq.net/?p=1020316
محررو المناطق

تشهد تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022، غداً الخميس، مواجهات ساخنة في الجولة الأولى من المجموعات، والتي يصعد منها الحاصل علي المركز الأول والثاني بشكل مباشر إلي نهائيات كأس العالم.

 

وتضم المجموعة الأولي كلاً من: «لبنان، إيران، سوريا، كوريا الجنوبية، العراق، الإمارات»، بينما تضم المجموعة الثانية كلاً من «السعودية، الصين، اليابان، عمان، وفيتنام ، وأستراليا».

مواجهات الجولة الأولى في تصفيات آسيا المؤهلة مونديال 2022

  • اليابان مع عمان
  • كوريا الجنوبية مع العراق
  • إيران مع سوريا
  • الإمارات مع لبنان
  • أستراليا مع الصين
  • السعودية مع فيتنام

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، في حين يتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

 

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في الدور النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

 

وتستضيف قطر منافسات الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أنه سيواصل العمل على وضع معايير جديدة للتحكيم الآسيوي، مؤكدا أن آسيا ستكون أول قارة تستحدم تقنية الفيديو في التصفيات.

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