6 مواجهات ساخنة في تصفيات آسيا المؤهلة لـ«مونديال 2022».. غدًا

محررو المناطق

تشهد تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022، غداً الخميس، مواجهات ساخنة في الجولة الأولى من المجموعات، والتي يصعد منها الحاصل علي المركز الأول والثاني بشكل مباشر إلي نهائيات كأس العالم.

وتضم المجموعة الأولي كلاً من: «لبنان، إيران، سوريا، كوريا الجنوبية، العراق، الإمارات»، بينما تضم المجموعة الثانية كلاً من «السعودية، الصين، اليابان، عمان، وفيتنام ، وأستراليا».

مواجهات الجولة الأولى في تصفيات آسيا المؤهلة مونديال 2022

اليابان مع عمان

كوريا الجنوبية مع العراق

إيران مع سوريا

الإمارات مع لبنان

أستراليا مع الصين

السعودية مع فيتنام

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، في حين يتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في الدور النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتستضيف قطر منافسات الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أنه سيواصل العمل على وضع معايير جديدة للتحكيم الآسيوي، مؤكدا أن آسيا ستكون أول قارة تستحدم تقنية الفيديو في التصفيات.