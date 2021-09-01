اللجنة الاستشارية بجامعة بيشة تطلع على تقارير الأسبوع الأول للعودة الحضورية

المناطق- عسير:

بحثت اللجنة الاستشارية بجامعة بيشة اليوم الأربعاء، في اجتماعها العاشر بمسرح الإبداع، تقارير المتابعة للعودة الحضورية الآمنة في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الأول لعام 1443هـ، برئاسة رئيس الجامعة أ.د.محمد بن محسن صفحي وحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ووكلائها.

واطلعت اللجنة على تقرير استقبال الكليات للطلبة وجهود رفع نسبة التحصين ومؤشرات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفق الخطط المعتمدة المبنية على البروتوكولات الصحية، وناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها التوصيات اللازمة.