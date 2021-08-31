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الجوازات: جاري تمديد الإقامات آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني

الجوازات: جاري تمديد الإقامات آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني

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أمير جازان بالنيابة يتفقد مراكز المعلومات والأمن السيبراني والإلكتروني بجامعة جازان

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الجوازات: جاري تمديد الإقامات آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني

الجوازات: جاري تمديد الإقامات آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني
http://almnatiq.net/?p=1020333
محررو المناطق

تلقى حساب المديرية العامة للجوازات السعودية، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، سؤالًا من أحد المقيمين، متواجد حاليا خارج البلاد، عن مشكلة خاصة بتجديد الإقامة.

وقال محمود قاسم صاحب الحساب في سؤاله اليوم الأربعاء، «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم ربي يسعدك انا سوري، موجود في مصر حتي الآن، لم يتم تجديد الإقامة وحصلت علي خروج وعودة مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ورعاه».

ورد حساب الجوازات علي السؤال، بأنه جاري العمل على التمديد آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، ولا يتطلب مراجعة إدارات الجوازات.

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