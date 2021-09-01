أمير جازان بالنيابة يتفقد مراكز المعلومات والأمن السيبراني والإلكتروني بجامعة جازان

جــازان- فضه عطيف:

قام الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم، بجولة تفقدية في مركز المعلومات و الأمن السبيراني بجامعة جازان.

واستمع أمير منطقة جازان بالنيابة، خلال الجولة لشرح مفصل من رئيس الجامعة الدكتور مرعي القحطاني و القائمين على المركز عن المهام والواجبات المناطة به في الحفاظ على أمن البيانات والمعلومات بالجامعة، كواحدة من منظومة القطاعات والجهات الحكومية والخدمية، التي تعمل وفق خطة عمل موحدة تضمن أمن وسلامة المنشآت الوطنية في هذا المجال ، الذي يقوم عليه كوادر وطنية مؤهلة من شباب وشابات الوطن، تعمل في إدارة وتشغيل الأنظمة الإلكترونية وتوطين التقنية، تحقيقًا لمستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030.

كما اطلع الأمير محمد بن عبدالعزيز على مركز تقنية المعلومات وما يحتويه من تقنيات متقدمة تدار بكوادر وطنية مؤهلة، بالإضافة لمركز الأمن الإلكتروني الذي يوفر نظام حماية ورصد لكافة قطاعات الجامعة في محافظات المنطقة ، مؤكداً أهمية عمل المركز ، والجهود التي يبذلها القائمون عليه بالجامعة.