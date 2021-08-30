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الجوازات توضح طريقة الاستفادة من خدمة «تواصل» عبر بوابة مقيم

الجوازات توضح طريقة الاستفادة من خدمة «تواصل» عبر بوابة مقيم

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الجوازات توضح طريقة الاستفادة من خدمة «تواصل» عبر بوابة مقيم

الجوازات توضح طريقة الاستفادة من خدمة «تواصل» عبر بوابة مقيم
http://almnatiq.net/?p=1020348
محررو المناطق

قالت المديرية العامة للجوازات، إن خدمة تواصل عبر بوابة مقيم، تُمكّن جميع المستفيدين من خدمات الجوازات من معالجة الملاحظات وحل المشكلات التقنية التي تعيقهم من تنفيذ معاملاتهم إلكترونياً عبر منصة أبشر الإلكترونية.

 

وأضافت الجوازات عبر الحساب الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن  الخدمة تشمل، الجوازات وتصاريح العمل، وتمديد الزيارة للأشقاء اليمنيين والسوريين، ونقل الخدمات، إجراءات هوية مقيم داخل المملكة، وخدمات التابعين والمكفولين، بالإضافة الي إجراءات هوية مقيم خارج المملكة.

 

كما تشمل تأشيرات الخروج والعودة والنهائي، وتأشيرات الزيارات، وتعديل المهن، وتحديث وتمديد الجواز، الإضافة إلي البلاغات.

 

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