إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. مغادرة طائرة مساعدات إلى تونس تحمل الدفعة الأولى من الأكسجين الطبي

المناطق- واس:

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، الأربعاء، طائرة مساعدات إلى تونس تحمل على متنها 2.000 أسطوانة أكسجين طبي، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتمثل المساعدات الدفعة الأولى من الأكسجين ومستلزماته، تم تأمينها عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ للإسهام في تلبية احتياجات القطاع الصحي التونسي بما يساعد في تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد 19).

وتأتي هذه المساهمة تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين.