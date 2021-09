باحثون يكتشفون مفاجأة.. سم «أفعى» يمنع تكاثر فيروس كورونا

A research scientist works inside a laboratory of India's Serum Institute, the world's largest maker of vaccines, which is working on vaccines against the coronavirus disease (COVID-19) in Pune, India, May 18, 2020. Picture taken May 18, 2020. REUTERS/Euan Rocha