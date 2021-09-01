باحثون يكتشفون مفاجأة.. سم «أفعى» يمنع تكاثر فيروس كورونا

المناطق- وكالات:

في خطوة أولية محتملة للوصول لعقار يكافح فيروس كورونا المستجد، اكتشف باحثون برازيليون أن جزئ في سم نوع من الثعابين يمنع تكاثر الفيروس في خلايا القرود.

ونشرت مجلة Molecules العلمية، هذا الشهر دراسة وجدت أن الجزيء في سم أفعى الجاراكوسو يثبط قدرة الفيروس على التكاثر في خلايا القرود بنسبة 75 في المائة، بحسب وكالة «رويترز».

والجاراكوسو يعتبر أحد أكبر الثعابين في البرازيل، حيث يصل طوله إلى 6 أقدام (2 متر)، ويوجد أيضاً في بوليفيا وباراغواي والأرجنتين.

وذكرت الوكالة نقلا عن المجلة، أن الجزيء عبارة عن سلسلة من الأحماض الأمينية يمكنها الاتصال بإنزيم من فيروس «كورونا» يسمى PLPro، وهو أمر حيوي لتكاثر الفيروس، دون الإضرار بالخلايا الأخرى.

كما نقلت رويترز عن مؤلف الدراسة رافائيل جيدو، الأستاذ بجامعة ساو باولو، قوله: «تمكنا من إظهار أن هذا المكون من سم الأفعى كان قادراً على تثبيط بروتين مهم جداً في الفيروس».

وأوضح أن الجزيء معروف بخصائصه المضادة للبكتيريا ويمكن تصنيعه في المختبرات مما يجعل الثعابين غير ضرورية.

وفي نفس السياق، يخطط باحثون بعد ذلك بتقييم كفاءة الجرعات المختلفة من الجزيء وما إذا كان قادراً على منع الفيروس من دخول الخلايا في المقام الأول، حيث يأمل الباحثون في اختبار المادة على الخلايا البشرية لكنهم لم يعطوا جدولاً زمنيا.