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7 حالات وفيات.. هبوط مؤشر إصابات كورونا اليومية بالمملكة

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7 حالات وفيات.. هبوط مؤشر إصابات كورونا اليومية بالمملكة

7 حالات وفيات.. هبوط مؤشر إصابات كورونا اليومية بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=1020373
المناطق - واس:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 7 حالة وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

 

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 301 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 533,151، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 544.634  في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8.552 حالة.

 

وكانت وزارة الصحة قد أوصت جميع المواطنين والمقيمين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بسرعة حجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح المضاد للفيروس، مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

 

 

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