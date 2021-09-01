«الجوزات» تكشف شرط إلغاء التأشيرة القديمة وإصدار أخرى جديدة للمقيمين

محررو المناطق:

رد حساب الجوزات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على سؤال أحد المستخدمين المقيمين بالمملكة، بشأن كيفية إلغاء التأشيرة القديمة وإصدار تأشيرة خروج جديدة، مؤكدا أن ذلك يتم عبر منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل، شريطة سريان صلاحية هوية مقيم.

وجاء السؤال كالتالي: السلام عليكم أنا شركتي عملت لي خروج نهائي وماخرجت لأن كان فيه قضية في المحكمة العمالية والأن القضية انتهت لصالحي وأبغي أنزل بلدى إزاى ألغي التأشيرة القديمة وأعمل إصدار تأشيرة خروج جديدة وإزاي أدفع الغرامة وهل أنا إلي أدفعها أو الشركه ولكم جزيل الشكر».

وجاء رد الجوازات: «وعليكم السلام، يتم الإلغاء عبر منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء. سعدنا بتواصلك».