احدث الأخبار

«مقطعة لأجزاء لتسهيل تداولها في الأسواق».. ضبط 7 أطنان دجاج منتهي الصلاحية في مستودع بالرياض
أبرز المواد
 حقيقة انتقال «محمد الشناوي» حارس الأهلي المصري لـ«النصر»
أهم الاخبار
 «الغذاء والدواء» تقدم إرشادات التعامل الآمن مع المبيدات
صحة
 بـ 58 حالة.. الرياض تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة اليوم
محليات
 أمانة الجوف تبحث الحلول العاجلة لإزالة مخلفات المباني في «سكاكا»
المناطق
 الإطاحة بـ9 مواطنين و3 مُقيمين خالفوا لائحة التبرعات الخيرية
محليات
 رسميًا.. «الصحة» تحسم الأمر: التبديل بين اللقاحات آمن وفعّال بحسب النوع والفئة للعمرية
صحة
 أبرزها المطار والتأهيل الشامل.. أمير الجوف يبحث مستجدات 109 مشروعات خدمية بالمنطقة
المناطق
 «الجوزات» تكشف شرط إلغاء التأشيرة القديمة وإصدار أخرى جديدة للمقيمين
أبرز المواد
 3 خطوات ضرورية أثناء نقل الطلاب إلى المدرسة.. تعرف عليها
أبرز المواد
 وزير الاستثمار: ميناء الدقم منطقة صناعية واعدة سيكون للمملكة مكان فيها
أبرز المواد
 باحثون يكتشفون مفاجأة.. سم «أفعى» يمنع تكاثر فيروس كورونا
أبرز المواد
«مقطعة لأجزاء لتسهيل تداولها في الأسواق».. ضبط 7 أطنان دجاج منتهي الصلاحية في مستودع بالرياض

«مقطعة لأجزاء لتسهيل تداولها في الأسواق».. ضبط 7 أطنان دجاج منتهي الصلاحية في مستودع بالرياض

أبرز المواد
حقيقة انتقال «محمد الشناوي» حارس الأهلي المصري لـ«النصر»

حقيقة انتقال «محمد الشناوي» حارس الأهلي المصري لـ«النصر»

أهم الاخبار
«الغذاء والدواء» تقدم إرشادات التعامل الآمن مع المبيدات

«الغذاء والدواء» تقدم إرشادات التعامل الآمن مع المبيدات

صحة
بـ 58 حالة.. الرياض تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة اليوم

بـ 58 حالة.. الرياض تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة اليوم

محليات

«الجوزات» تكشف شرط إلغاء التأشيرة القديمة وإصدار أخرى جديدة للمقيمين

«الجوزات» تكشف شرط إلغاء التأشيرة القديمة وإصدار أخرى جديدة للمقيمين
http://almnatiq.net/?p=1020374
محررو المناطق:

رد حساب الجوزات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على سؤال أحد المستخدمين المقيمين بالمملكة، بشأن كيفية إلغاء التأشيرة القديمة وإصدار تأشيرة خروج جديدة، مؤكدا أن ذلك يتم عبر منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل، شريطة سريان صلاحية هوية مقيم.

 

وجاء السؤال كالتالي: السلام عليكم أنا شركتي عملت لي خروج نهائي وماخرجت لأن كان فيه قضية في المحكمة العمالية والأن القضية انتهت لصالحي وأبغي أنزل بلدى إزاى ألغي التأشيرة القديمة وأعمل إصدار تأشيرة خروج جديدة وإزاي أدفع الغرامة وهل أنا إلي أدفعها أو الشركه ولكم جزيل الشكر».

 

وجاء رد الجوازات: «وعليكم السلام، يتم الإلغاء عبر منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء. سعدنا بتواصلك».

 

 

روابط ذات صلة

الجوازات توضح كيفية الاستفادة من خدمة «تواصل» عبر بوابة مقيم

الجوازات توضح كيفية الاستفادة من خدمة «تواصل» عبر بوابة مقيم
الجوازات: جاري تمديد الإقامات آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني

الجوازات: جاري تمديد الإقامات آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني
«الجوازات» توضح كيفية تعديل الاسم في الهوية دون تجديد جواز السفر

«الجوازات» توضح كيفية تعديل الاسم في الهوية دون تجديد جواز السفر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*