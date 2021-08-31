حقيقة انتقال «محمد الشناوي» حارس الأهلي المصري لـ«النصر»

محررو المناطق:

أثارت مواقع مصرية، الكثير من الجدل حول انضمام حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي إلى نادي النصر على سبيل الإعارة لمدة عام.

البداية

حيث تداول نشطاء مواقع إخبارية مصرية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك وتويتر» منشورات تؤكد إنضمام محمد الشناوي إلى نادي النصر في صفقة تاريخية.

حيث نشر موقع «فيتو»، خبراً تحت عنوان «حسم الأمر .. مفاجأة في رحيل محمد الشناوي إلى النصر السعودي»، وقال الموقع الإلكتروني إن لجنة التخطيط بالنادى الأهلى وافقت على رحيل محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى نادى النصر السعودى الذى أبدى رغبته في التعاقد مع الحارس الدولى صاحب الـ 32 عاما بعقد إعارة لمدة موسم واحد مقابل خمسة ملايين دولار.

حقيقة انضمام محمد الشناوي لنادي النصر

وتكشف صحيفة «المناطق»، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن إعارة نجم الأهلي المصري إلى صفوف نادي النصر، حيث أنها هذه الأخبار غير صحيحة، خاصة وبعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية رسميًا، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمس الثلاثاء 31 أغسطس.

وأغلق الاتحاد السعودي لكرة القدم، الميركاتو بشكل رسمي، حيث شهد مساء أمس الثلاثاء، وهو اليوم الأخير في سوق الانتقالات، انتقال البرازيلي أنسيلمو إلى صفوف النصر لمدة موسم على سبيل الإعارة قادمًا من الوحدة.

ونجح الاتحاد قي التوقيع مع يوسف نياكاتي قادمًا من الوحدة، فيما تمكن الشباب من استعادة خدمات هتان باهبري من الهلال، بعد موسمين من رحيله.