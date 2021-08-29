3 خطوات ضرورية أثناء نقل الطلاب إلى المدرسة.. تعرف عليها

محررو المناطق:

قال المرور، إن الالتزام بالتعليمات المرورية عند نقل الطلاب وإرشادهم بالطريقة الصحيحة للنزول من الجهة اليمنى للمركبة، يعزز من سلامتهم ويقلل من نسبة الحوادث المرورية.

ونشر حساب المرور على موقع تويتر، بعض الإرشادات تضمنت الآتي: «النزول يكون من الجهة اليمنى للمركبة.. عدم الاقتراب من المركبات وهي في حالة السير.. اعبر الشارع عندما تتوقف المركبة تماما».