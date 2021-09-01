أبرزها المطار والتأهيل الشامل.. أمير الجوف يبحث مستجدات 109 مشروعات خدمية بالمنطقة

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أمير الجوف
http://almnatiq.net/?p=1020396
محررو المناطق:

بحث  صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، أمير منطقة الجوف، سير العمل في المشروعات التنموية والخدمية في المنطقة وسرعة تنفيذها، ومن أبرزها مطار الجوف، ومشروعي مكتب العمل والتأهيل الشامل بسكاكا، وجمرك الحديثة، إلى جانب مشروعات تعليمية وصحية وخدمية وأخرى تابعة للجهات الأمنية من مقرات، وغيرها.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الاجتماع الثالث للجنة التنسيقية العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشاريع بالمنطقة.

كما اطلع سموه على ما تم بشأن التوصيات في الاجتماع السابق، ومن أبرزها تحسين أداء الجهات الحكومية في متابعة مشاريعها والحد من تأخر تنفيذها.

ووجه أمير المنطقة خلال الاجتماع الجميع بمضاعفة الجهود لتذليل العقبات ومعالجة أوضاع المشروعات المتعثرة والمتأخرة، وإحكام التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية لحل كافة المعوقات، مؤكداً سموه عدم التهاون مع أي مسؤول يقصر في متابعة المشروعات ويتم رصد قصور في أدائه في ملف معالجة المشروعات المتعثرة، مضيفاً أن الحكومة الرشيدة وفرت الميزانيات والاعتمادات لتقديم أرقى الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، ما يحملنا جميعاً مسؤولية تحقيق تطلعات القيادة في تحسين الأداء وراحة ورفاهية المواطن.

وبحسب لوحة مشاريع المنطقة، التي تم استعراضها خلال الاجتماع، بلغ عدد مشروعات المنطقة الجاري تنفيذها 109، منها 22 متأخرة.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، ووكيل الإمارة للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد .

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