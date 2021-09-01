رسميًا.. «الصحة» تحسم الأمر: التبديل بين اللقاحات آمن وفعّال بحسب النوع والفئة للعمرية

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http://almnatiq.net/?p=1020401
المناطق - الرياض:

أكدت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، أن التبديل بين لقاحات كورونا المُعتمدة في المملكة آمن وفعال وتحديداً «فايزر وموديرنا واسترازينيكا».

وأوضحت الوزارة، أن التبديل بين اللقاحات يؤدي إلى استجابة مناعية أكبر، ويُساهم في الحماية من مضاعفات الفيروس، ويُساعد في منع مقاومة الجسم للقاحات.

آلية التبديل بين لقاحات كورونا

ولفتت إلى أنه يسمح بتبديل لقاحي «فايز وموديرنا» للفئة من 12 إلى 18 عاماً، وأما فئة البالغين فيمكن تبديل «استرازينيكا وفايزر»، و«استرازينيكا وموديرنا»، و«فايزر وموديرنا».

 

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت قبل قليل، عن تسجيل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و301 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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