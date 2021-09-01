الإطاحة بـ9 مواطنين و3 مُقيمين خالفوا لائحة التبرعات الخيرية

المناطق ـ الرياض:

أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بالتنسيق مع الجهات المُختصة، ضبط 9 مواطنين و3 مقيمين خلال شهر أغسطس الماضي؛ لارتكابهم مخالفات بحق لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية.

وشدد على دعمه لوجوه العمل التنموي بالطرق النظامية وعبر الجمعيات المرخصة والمنصات المعتمدة؛ لحفظ الأمن ومنع استغلال أصحاب النفوس الضعيفة لأموال المتبرعين في الأعمال المشبوهة التي تخل بالأنظمة وتستهدف أمن الوطن.

ودعا المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بلائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، والتبرع بالطرق النظامية وعبر القنوات الرسمية.