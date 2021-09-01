بـ 58 حالة.. الرياض تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة اليوم

المناطق ـ الرياض:

تراجعت أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» اليوم (الأربعاء)، في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية مقارنةً بما جرى تسجيله أمس (الثلاثاء).

ورصدت وزارة الصحة، 58 إصابة جديدة بمنطقة الرياض خلال الـ24 ساعة الماضية، و34 حالة في منطقة مكة المكرمة.

بينما أوضح بيان وزارة الصحة تسجيل، 15 إصابة بالمنطقة الشرقية، و15 حالة بمنطقة جازان، و11 حالة بعسير، و12 إصابة في المدينة المنورة، و9 إصابات بالقصيم.

وشهدت منطقة نجران تسجيل 9 إصابات، والجوف 4 حالات، والحدود الشمالية 5 حالات ، وحائل 4 إصابات، وتبوك 6 إصابات، والباحة 3 حالات.

وكانت وزارة الصحة،قد أعلنت قبل قليل، عن تسجيل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19»، وتمَّ تسجيل 7 حالات وفاة، و301 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية بجميع مناطق المملكة.