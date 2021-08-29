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«الغذاء والدواء» تقدم إرشادات التعامل الآمن مع المبيدات

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«الغذاء والدواء» تقدم إرشادات التعامل الآمن مع المبيدات

«الغذاء والدواء» تقدم إرشادات التعامل الآمن مع المبيدات
إرشادات للتعامل الآمن مع المبيدات
http://almnatiq.net/?p=1020438
المناطق ـ الرياض:

قدمت هيئة الغذاء والدواء، اليوم (الأربعاء)، عدة إرشادات بشأن كيفية التعامل الآمن مع المبيدات الحشرية.

 

وتضمنت الإرشادات خلال الاستخدام، رش المبيد على الحشرات مباشرة وفي شقوق الجدران وأماكن تواجدها، وتجنب الرش على لهب مكشوف، وكذلك تجنب استنشاق المبيد.


كما شملت إرشادات الاستخدام، تجنب الرش المُباشر على المفارش والأواني المنزلية، مع إتباع التعليمات الموجودة على مُلصق المبيد، وتجنب الأكل أو الشرب أو التدخين، وتجنب المُبالغة في رش المبيد.

 

وشملت إرشادات ما بعد الاستخدام، تخزين المُبيد في مكان آمن وبعيداً عن الأغذية والأطفال، وإغلاق عبوة المُبيد بإحكام، وغسل اليدين بالماء والصابون، والحرص على تهوية الغرفة جيداً، والتخلص من العبوة الفارغة والمبيدات منتهية الصلاحية.

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