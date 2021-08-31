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بعد إحباط تهريب كميات ضخمة من المخدرات.. استشاري نفسي: المملكة مستهدفة لتدمير الشباب السعودي

بعد إحباط تهريب كميات ضخمة من المخدرات.. استشاري نفسي: المملكة مستهدفة لتدمير الشباب السعودي

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بعد إحباط تهريب كميات ضخمة من المخدرات.. استشاري نفسي: المملكة مستهدفة لتدمير الشباب السعودي

بعد إحباط تهريب كميات ضخمة من المخدرات.. استشاري نفسي: المملكة مستهدفة لتدمير الشباب السعودي
إحباط تهريب كميات ضخمة من المخدرات
http://almnatiq.net/?p=1020446
محررو المناطق:

قال الدكتور إبراهيم الخضير، استشاري الطب النفسي، إن المملكة مستهدفة في موضوع المخدرات، لذلك تجد ملايين الحبوب «الكبتاجون» تأتي للمملكة بشكل خاص دون أي دولة من دول الخليج، لأن السعودية هي المستهدفة.

وأضاف «الخضير» خلال حديثة لقناة «الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن المملكة مستهدفة بالعديد من أنواع المخدرات، فالكوكايين والحشيش والهروين تحاول بعض الجماعات تهريبها للمملكة، مشيرًا إلى أن هذه الجماعات لديها خطة لاستهداف الشباب السعودي.

وتابع: أعتقد أننا بحاجة لبرامج توعية مكثفة من قبل المختصين في مجال مكافحة المخدرات والإدمان من أجل تبليغ الرسالة كاملة، وكل جهات الدولة من وزارات الداخلية والصحة، وهيئة الغذاء والدواء مسؤولة، مشيرًا إلى أن هيئة الغذاء والدواء تقوم بدور كبير في مجال مكافحة الإدمان.

وكان المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود العقيد مسفر القريني، قد قال في بيان له أنه، «في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكنت الدوريات البرية بمنطقتي جازان وعسير من إحباط محاولة تهريب 29 طنا من مادة القات المخدرة، و490 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر».

وأضاف أن «الدوريات البحرية بجازان وتبوك والمنطقة الشرقية تمكنت من إحباط محاولات تهريب 1,526,952 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، منها 723,210 بمنطقة جازان، و232,742 بمنطقة تبوك، و571,000 بالمنطقة الشرقية».

وتابع أنه «تم القبض على المتورطين في ذلك وعددهم 27 متهما، 12 مواطنا، و15 من مخالفي نظام أمن الحدود، بينهم 8 من الجنسية اليمنية، و4 من الجنسية المصرية، و3 من الجنسية الإثيوبية».

وأشار إلى أنه «تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية»، مؤكدا أن «رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدا منيعا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات».

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