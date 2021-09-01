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مجموعة stc تنضم إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية

مجموعة stc تنضم إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية
مجموعة stc تنضم إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية
http://almnatiq.net/?p=1020461
المناطق - الرياض:
وقعت stc والهيئة السعودية للملكية الفكرية اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون بشأن انضمام المجموعة للشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية (TISC).
وتم توقيع الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم، والمهندس عليان بن محمد الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc.

مجموعة stc تنضم إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية

وتهدف الاتفاقية إلى انضمام المجموعة للشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية، وتمكين الوصول والاستفادة من المصادر الفنية والعلمية والتدريبية في مجالات الملكية الفكرية، إضافة لتقديم المساعدة في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية وتحليلها بما يدعم أعمال المجموعة وتوجهاتها الاستراتيجية، إضافة إلى رفع الوعي وبناء القدرات الأساسية والمتخصصة في حقوق الملكية الفكرية بشكل عام وبراءات الاختراع على وجه الخصوص.
 
يأتي ذلك كدلالة على أهمية الملكية الفكرية كأداة لتعزيز الأصول الغير ملموسة وانعكاسها على الاقتصاد الوطني من خلال توليد واستخدام حقوق الملكية الفكرية والاستفادة منها واحترامها ورعايتها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

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