مجموعة stc تنضم إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية

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وتم توقيع الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفك رية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم، والمهندس عليان بن محمد الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc.