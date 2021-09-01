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سفير المملكة في تونس: المساعدات السعودية قلصت معدل وفيات كورونا (فيديو)

سفير المملكة في تونس: المساعدات السعودية قلصت معدل وفيات كورونا (فيديو)
المساعدات السعودية لتونس
http://almnatiq.net/?p=1020473
محررو المناطق:

قال سفير المملكة في تونس عبدالعزيز الصقر، إن المساعدات السعودية إلى تونس جاءت تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعمل جسر جوي لدعم تونس في مواجهة كورونا، وبمتابعة وإشراف ولي العهد، وأكد أن المساعدات ستستمر خلال الأيام القادمة.


وأوضح «الصقر» خلال مقابلة على قناة «الإخبارية» أن طائرة المساعدات التي أرسلتها المملكة اليوم لتونس تحمل على متنها 2.000 أسطوانة أكسجين طبي، مشددا على أنه من الملاحظ انخفاض نسبة الوفيات في تونس وتراجع عدد الحالات المصابة بكورونا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بفضل وقوف المملكة والدول الصديقة إلى جانب تونس.

وأضاف أن هذا الجسر الجوي سيمتد في الأيام القادمة، وسيكون إضافة للدعم السابق من الأجهزة الطبية والمواد التي تحتاجها المستشفيات، وخاصة الأكسجين.

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