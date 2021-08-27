أوبك+ تتفق على إبقاء سياسة الإنتاج بلا تغيير

المناطق - وكالات:

اتفقت مجموعة أوبك+، اليوم الأربعاء، على التقيد بسياستها القائمة لزيادات تدريجية في إنتاج النفط والتي تم الاتفاق عليها في يوليو، وفقا لما ذكره مصدر بالمجموعة لوكالة «رويترز» للأنباء.

وتعافت أسعار النفط اليوم الأربعاء عقب تقرير للقطاع أظهر أن مخزونات الخام الأميركية نزلت أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي لترتفع الأسعار بعد خسائر الليلة الماضية نتيجة تداعيات الإعصار أيدا على المصافي الأميركية.

وزادت الأسعار قبيل اجتماع لأوبك+ المقرر في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش حيث من المرجح أن تلتزم المجموعة التي تضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء بخطة إضافة 400 ألف برميل يوميا للسوق في كل شهر حتى ديسمبر/كانون الأول.

وكسبت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني 65 سنتا ما يعادل 0.6 %، لتلامس 72.28 دولار للبرميل خلال التعاملات، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر/تشرين الأول 68.95 دولار للبرميل مرتفعة 45 سنتا أيضا ما يوازي 0.6 %.