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«النقل» تحقق المركز الأول بجائزة التميز العملي للجهات الحكومية

«النقل» تحقق المركز الأول بجائزة التميز العملي للجهات الحكومية
وزارة النقل والخدمات اللوجستية
http://almnatiq.net/?p=1020503
المناطق ـ الرياض:

حققت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، المركز الأول من بين 177 جهة في جائزة التميز العملي بالتقييم العام لأداء الجهات الحكومية، والمركز الثالث على مستوى الوزارات في برنامج ركائز استدامة الإنفاق، وذلك وفقًا للتقارير الشهرية ابتداءً من ديسمبر الماضي وحتى نهاية شهر مايو.

ونجحت الوزارة في الحصول على الجائزتين التي تمنحهما هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في إطار برنامج ركائز استدامة الإنفاق، والتقييم العام لأداء الجهات الحكومية في التقارير الشهرية للنصف الأول من العام الحالي 2021.

وتركز جائزة التميز المؤسسي على التقدم في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، والذي يهدف لرفع الجاهزية لتحقيق كفاءة الإنفاق بشكل ذاتي ومستدام وفق أفضل الممارسات العالمية والمحلية.

 

وشدد مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية، عبدالعزيز العريفي، على أن هيئة كفاءة الإنفاق نجحت رغم عمرها الزمني القصير في نشر ثقافة الإنفاق في مؤسسات الدولة.

 

ونوه إلى أن الوزارة تعاملت مع الأهداف الرئيسة لكفاءة الإنفاق بحرص رفيع ودقة عالية، وعبر اعتماد سياسات عمل  تكاملية لكافة إدارات الوزارة لتحقيق المستهدفات المنشودة.

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