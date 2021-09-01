«توكلنا» يتيح للطلاب ومنسوبي التعليم أولوية حجز مواعيد لقاح كورونا بـ 4 خطوات

المناطق ـ الرياض:

أوضح تطبيق «توكلنا»، آلية استخدام خدمة «أولوية حجز موعد لقاح كورونا»، التي أتاحها مؤخراً للطلاب والطالبات.

وبيّن التطبيق، أن آلية الحصول على الخدمة تتضمن الدخول إلى الخدمات الصحية في التطبيق واختيار لقاح «كورونا»، ومن ثم اختيار أولوية حجز موعد للبحث عن أقرب موعد أو اختيار المركز المناسب.

إذا كنت طالباً أو طالبة أو من أحد منسوبي التعليم..#تطبيق_توكلنا يتيح لك أولوية حجز مواعيد اللقاح.

تعرّف على الطريقة هنا: pic.twitter.com/R4al16awxu — تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) September 1, 2021

ولفت إلى أن الخطوة التالية ستكون بظهور نافذة منبثقة للتأكيد، وبعدها يتم الحجز بشكل تلقائي في أقرب مركز وفقاً لموقعك الحالي.