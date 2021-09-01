بناء أول محطة لتخزين الطاقة الشمسية بالمملكة (فيديو)

محررو المناطق:

أنهت جامعة الملك سعود بالرياض، بناء محطة تقنية تجريبية لتخزين الطاقة الشمسية عبر تسخين الجسيمات الصلبة والاستفادة من الرمال المُخزنة للطاقة.

وتقوم الفكرة على استخدام مرايا عاكسة تُركز أشعة الشمس على قمة برج، بحيث يتم من خلالها تسخين الرمال التي تصل درجة حرارتها إلى ألف درجة مئوية.

وأوضح الباحث الرئيسي بالمشروع هاني الأنصاري في لقاء مع قناة «العربية»، أن المحطة ستعمل على إنتاج وتخزين 1000 كيلو وات من الطاقة الشمسية.

ولفت إلى أن هناك هدفًا مستقبليًا بالوصول إلى إنتاج تجاري تصل فيه المحطة الواحدة إلى 2700 ميجا وات، والتي يمكن من خلالها تشغيل عدة مدن.