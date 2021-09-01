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«البيئة» تعمل على التحسين الوراثي لرفع كفاءة إنتاج الحليب في الأبقار

«البيئة» تعمل على التحسين الوراثي لرفع كفاءة إنتاج الحليب في الأبقار
التحسين الوراثي لرفع كفاءة إنتاج الحليب في الأبقار
http://almnatiq.net/?p=1020518
المناطق - الرياض:

عقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة ورشة عمل بعنوان «التحسين الوراثي لرفع كفاءة إنتاج الحليب في الأبقار»، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والدولية والقطاع الخاص، وبحضور نخبة من المختصين في هذا المجال.

وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، أن هذه الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التحسين الوراثي لرفع كفاءة إنتاج حليب الأبقار، والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدراسات العلمية والتقنيات الحديثة لتطوير هذا القطاع.


وبيَّن المهندس أحمد العيادة، أن «الوزارة» بدأت من خلال مختبر «الجينوم»، بالتعاون مع القطاع الخاص، في تحسين الإنتاج الحيواني عبر استخدام أحدث تقنيات التحسين الوراثي، داعياً شركات إنتاج الحليب في المملكة إلى الاستفادة من إمكانيات المختبر في مجال التحسين الوراثي لزيادة المحتوى المحلي.

وتناولت ورقات العمل عدداً من المواضيع المهمة، حيث سلطت الضوء على أن إنتاج الحليب في المملكة بلغ 2.6 مليون طن، وأن هناك خطوات جادة لزيادة الإنتاج من خلال التحسين الوراثي.

كما بينت أن الأبقار المنتجة للحليب تتأثر إيجاباً أو سلباً حسب البيئة المحيطة بها. مشيرة إلى أن الانتقاء الجيني للحيوانات يزيد من نسبة الإنتاج ويمنع الأمراض ويكشفها في وقت مبكر.

ونبَّه المشاركون إلى الانتخاب الجيني له مردود اقتصادي إيجابي على المربين والمهتمين بصناعة إنتاج الحليب. داعين إلى ضرورة النظر في السمات الجينية والخصوبة والتكاثر لزيادة الإنتاج. مشددين في الوقت نفسه على أهمية وجود استراتيجية لدى الدول لتعقب السلالات الأفضل جينياً لزيادة إنتاج الحليب.

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