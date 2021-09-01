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«وكيل الصحة»: هدف اللقاحات هو الخروج من الجائحة وليس نهاية كورونا

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«وكيل الصحة»: هدف اللقاحات هو الخروج من الجائحة وليس نهاية كورونا

«وكيل الصحة»: هدف اللقاحات هو الخروج من الجائحة وليس نهاية كورونا
دكتور عبدالله عسيري
http://almnatiq.net/?p=1020527
محررو المناطق:

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، دكتور عبدالله عسيري، إنه لا صحة لعودة الإصابات المرضية إلى الدول عالية التحصين، موضحًا أن عودة الإصابات في هذه الدول هو إحصائيات فحوصات مخبرية وليس إصابات مرضية.

وقال «عسيري» في تغريدة عبر «تويتر»، إن الهدف من اللقاحات والاحترازات هو الخروج من جائحة كورونا وليس التخلص من كوفيد _19 فهو مثل بقية فيروسات كورونا يتكيف ويبقى مسببا نزلات برد سنوية، مشددا على أن اللقاحات تؤدي دورها بامتياز ولله الحمد”.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت وزارة الصحة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مشددةً على أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية بإذن الله من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الانتشار.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 185 حالة مؤكدة وتعافي 301 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2931 حالة منها 867 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 544634 حالة وبلغت حالات التعافي 533151 حالة , كما تم تسجيل 7 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 8552 حالة -رحمهم الله جميعاً-.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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