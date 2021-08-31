شرطة الرياض تطلق فعاليات حملة «بلداً آمنا» بحضور مدير عام هيئة الأمر بالمعروف

المناطق - الرياض:

أطلق مساعد مدير شرطة منطقة الرياض لشؤون الأمن اللواء منصور بن ناصر العتيبي، فعاليات حملة «رب اجعل هذا البلد آمناً» بشرطة المنطقة والمراكز التابعة لها، والتي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .

وتهدف الحملة إلى تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر واجتماع الكلمة ووحدة الصف، وإبراز أهمية الأمن والأمان في استقرار البلاد والأوطان.‏

جاء ذلك خلال استقبال سعادته لفضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات.

وقد اطلع سعادته على المحتوى التوعوي والوقائي للحملة مشيداً بجهود الهيئة في تعزيز الأمن الفكري لدى المجتمع.