33 تطبيقًا تهدد جوالك.. جوجل حظرتها وطالبت المستخدمين بإزالتها فورًا

محررو المناطق:

أعلنت منصة «جوجل بلاي» التابعة لشركة «جوجل» عن حظر 33 تطبيقًا خلال آخر شهرين، وذلك بعدما اكتشفت تهديد هذه التطبيقات لخصوصية المستخدمين.

وقالت صحيفة «إكسبريس» البريطانية إن جوجل حذفت 8 تطبيقات من متجر يعتقد أن جميع هذه التطبيقات تشتمل على برنامج «جوكر» الضار الخطير، ونصحت المستخدمين الآن بإزالتها من هواتفهم دون تأجيل، وذكرت الصحيفة البريطانية أنه يعتقد أن جميع هذه التطبيقات تشتمل على برنامج «جوكر» الضار الخطير.

وذكرت الصحيفة إلى أن البرنامج قادر على إحداث فوضى في أي هاتف يصيبه، فبمجرد تثبيت البرنامج على الهاتف، فإنه يمتلك القدرة على تثبيت برامج التجسس الخفية وبرامج الاتصال المميزة على الأجهزة، وبإمكان هذه البرنامج تسجيل المستخدمين في خطط اشتراك شهرية باهظة الثمن.

كما أشارت إلى أن بعض الضحايا وجدوا أنفسهم يسددون أكثر من 240 جنيهًا إسترلينيًا في العام مقابل هذه الاشتراكات الاحتيالية، وبحسب باحثين في شركة «كويك هيل سيكوريتي لاب» للأمن السيبراني، فإن فيروس جوكر يمكنه الوصول في وقت لاحق إلى الرسائل النصية وجهات الاتصال والكثير من المعلومات الأخرى على الهواتف الذكية.

وفي شهر يوليو الماضي، حظرت «جوجل» 25 تطبيقا من متجرها الرسمي، بينها 14 تطبيقا تستهدف أولئك الذين يحاولون جني الأموال عبر أحدث طرق تعدين العملات المشفرة، بعد أن ازدهر هذا النوع الجديد من العملات عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة، مع محاولة أعداد هائلة من الأشخاص الانضمام إلى الثورة وتحقيق ربح سريع، بينما الـ9 تطبيقات الأخرى، تقوم بسرقة كلمات المرور الخاصة بحسابات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لمستخدمي هذه التطبيقات.

وفيما يلي أبرز هذه التطبيقات:

Auxiliary Message.

Element Scanner.

Fast Magic SMS.

Free CamScanner.

Go Messages.

Super Message.

Great SMS.

Travel Wallpapers.

Mr Bitcoin.

Star BTC.

Bitcoin Burn.

Moon BAT.

Multi Coins.

Bito Holic.

Bito Hash.

BitHash.

BitcoinCash Miner.

Airdrop.

Bright Miner.

Pink BTC.

XMR Miner.

COIN Master.

ETHMINER PRO.

Crypto Cloud Miner pro.

Mining Machine.

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