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«يحد من الدعاوى الكيدية».. خبير قانوني يوضح مزايا نظام التكاليف القضائية

«يحد من الدعاوى الكيدية».. خبير قانوني يوضح مزايا نظام التكاليف القضائية
نظام التكاليف القضائية
http://almnatiq.net/?p=1020540
محررو المناطق:

قال الدكتور ماجد قاروب، المحام والخبير القانوني، إن نظام التكاليف القضائية سيسهم في جودة إجراءات الدعاوى القضائية والحد من القضايا الكيدية والصورية.

وقال «قاروب» خلال حديثه لقناة «الإخبارية»، اليوم الأربعاء، “إن من يقدم شكوى جنائية لقسم الشرطة وبعدها تتحول للنيابة العامة وبعدها للقضاء، وتأخذ العديد من الإجراءات، لذلك يجب أن نصد ونمنع استخدام الأشخاص للسلطة القانونية والداخلية والنيابة العامة وأيضا القضاء في استخدام الحقوق والضغط النفسي على الناس”.


وتابع: “المشكلة غير موجودة فقط في وزارة العدل أو المحاكم إذا نظرنا إلى نظام التكاليف القضائية فنجد أن أهدافه سامية ويحمل نظرة اجتماعية يتفرد بها هذا النظام عن مثيله في العالم كله، لأنه منع أن تكون هناك رسوم في قضاء الأحوال الشخصية، وأيضا لم يمنع إقامة الدعوى أو عدم القدرة على سداد الرسوم أو الأتعاب المقدمة من قبول الدعوى، وبالتالي نظرة تؤكد أننا في مملكة الإنسانية في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وأطال الله في عمره وولي عهده الأمين ورجل القانون الأول”.

 

وأكد «قاروب» أن نظام التكاليف القضائية يستهدف المساهمة في رفع كفاءة العمل العدلي، النظام يساهم في رفع جودة إجراءات الدعاوي القضائية، كما أن النظام سيحد من الدعاوي الكيدية والصورية، ويسهم في الوفاء بالحقوق والحد من تدفق الدعاوي”.

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