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مُختص: توطين التعليم يُتيح 50% من وظائف هذا القطاع للمواطنين (فيديو)

مُختص: توطين التعليم يُتيح 50% من وظائف هذا القطاع للمواطنين (فيديو)

فيديو المناطق

مُختص: توطين التعليم يُتيح 50% من وظائف هذا القطاع للمواطنين (فيديو)

مُختص: توطين التعليم يُتيح 50% من وظائف هذا القطاع للمواطنين (فيديو)
توطين التعليم
http://almnatiq.net/?p=1020543
محررو المناطق:

توقع المستشار في قطاع التوظيف عبدالعزيز المبارك، أن يُساهم قرار توطين التعليم في إتاحة 50% من وظائف هذا القطاع للمواطنين والمواطنات.

 

وقال المبارك في مداخلة مع قناة «العربية»، إن قرار «توطين التعليم» ليس وليد اللحظة لكن المملكة تحاول منذ فترة طويلة تنفيذ هذا الأمر.

 

ولفت إلى أن تطبيق القرار بحزم سيُساهم في تخصيص نحو 40 إلى 50% من وظائف التعليم للمواطنين والمواطنات.

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