مُختص: توطين التعليم يُتيح 50% من وظائف هذا القطاع للمواطنين (فيديو)

محررو المناطق:

توقع المستشار في قطاع التوظيف عبدالعزيز المبارك، أن يُساهم قرار توطين التعليم في إتاحة 50% من وظائف هذا القطاع للمواطنين والمواطنات.

وقال المبارك في مداخلة مع قناة «العربية»، إن قرار «توطين التعليم» ليس وليد اللحظة لكن المملكة تحاول منذ فترة طويلة تنفيذ هذا الأمر.

#نشرة_الرابعة | المستشار في التوظيف عبدالعزيز المبارك: قرار توطين قطاع التعليم سيساهم في توظيف 50% من السعوديين pic.twitter.com/FN7WD7nKlE — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 1, 2021

ولفت إلى أن تطبيق القرار بحزم سيُساهم في تخصيص نحو 40 إلى 50% من وظائف التعليم للمواطنين والمواطنات.