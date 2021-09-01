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نزيف وكدمات.. «الصحة» تُحذر من مخاطر الإفراط في تناول «الأسبرين»

نزيف وكدمات.. «الصحة» تُحذر من مخاطر الإفراط في تناول «الأسبرين»
وزارة الصحة السعودية
http://almnatiq.net/?p=1020552
المناطق ـ الرياض:

حذرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، من الإفراط في تناول «الأسبرين» دون وصفة طبية؛ تفاديًا لحدوث مضاعفات.

 

وأوضحت الوزارة في تغريدة لها على حسابها بـ «تويتر»، أن «الأسبرين» يُستخدم لمنع حدوث الجلطات الدماغية والقلبية أو تكرارها، وزيادة سيولة الدم في الجسم.


ولفتت إلى أن دواعي استعماله تتضمن وقاية المرضى الذين أصيبوا بجلطات دماغية أو قلبية لمنع تكرار حدوثها، ووقاية للمرضى الذين لديهم عوامل خطر الإصابة بالجلطات الدماغية أو القلبية.

 

ونوهت إلى أن توصيات استعماله تشمل تناوله مع الأكل لتفادي حدوث اضطراب وحرقة في المعدة، والالتزام بتناوله حسب توجيهات الطبيب، مع مراجعة الطبيب أو التواصل مع «937» في حال حدوث اضطراب في المعدة أو نزيف أو كدمات.

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