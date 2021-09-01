نزيف وكدمات.. «الصحة» تُحذر من مخاطر الإفراط في تناول «الأسبرين»

المناطق ـ الرياض:

حذرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، من الإفراط في تناول «الأسبرين» دون وصفة طبية؛ تفاديًا لحدوث مضاعفات.

وأوضحت الوزارة في تغريدة لها على حسابها بـ «تويتر»، أن «الأسبرين» يُستخدم لمنع حدوث الجلطات الدماغية والقلبية أو تكرارها، وزيادة سيولة الدم في الجسم.

لمنع حدوث الجلطات الدماغية والقلبية أو تكرارها، يعمل “الأسبرين” على زيادة سيولة الدم في الجسم. الأدوية تُصرف بوصفة طبية، مع التقيد بتعليمات الاستخدام، تفاديًا لحدوث مضاعفات لا سمح الله. pic.twitter.com/zQrZNy13fO — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 1, 2021



ولفتت إلى أن دواعي استعماله تتضمن وقاية المرضى الذين أصيبوا بجلطات دماغية أو قلبية لمنع تكرار حدوثها، ووقاية للمرضى الذين لديهم عوامل خطر الإصابة بالجلطات الدماغية أو القلبية.

ونوهت إلى أن توصيات استعماله تشمل تناوله مع الأكل لتفادي حدوث اضطراب وحرقة في المعدة، والالتزام بتناوله حسب توجيهات الطبيب، مع مراجعة الطبيب أو التواصل مع «937» في حال حدوث اضطراب في المعدة أو نزيف أو كدمات.