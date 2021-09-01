«أغلى من رونالدو».. صفقة بيريرا إلى الهلال تتخطى نجوم الكرة العالمية

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أصبح ماتيوس بيريرا، لاعب الهلال، حديث الساعة بعدما تخطت قيمة صفقة انضمامه لصفوف الهلال العديد من نجوم الكرة العالمية وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل إلى مانشستر يونايتد، حيث بلغت قيمة انتقال بيريرا إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية 18 مليون يورو، حيث تجاوز قيمة رحيل كريستيانو رونالدو من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 15 مليون يورو فقط.

وبتلك الصفقة يدخل ماتيوس بيريرا، لاعب الهلال، في قائمة أغلى مائة صفقة أبرمت في فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت مساء أمس الثلاثاء، وبذلك يحتل المركز الرابع والأربعين على مستوى أغلى صفقات العالم في فترة الصيف، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص بانتقالات اللاعبين.

كما تجاوزت صفقة بيريرا قيمة صفقات مجموعة من اللاعبين المعروفين عالميا، مثل إيلايش موريبا، اللاعب المنضم حديثًا لفريق لايبزيج الألماني قادمًا من برشلونة الإسباني مقابل 16 مليون يورو، ودانييلو بيريرا الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان البرتغالي من بورتو البرتغالي نظير 16 مليون يورو كذلك، والنمساوي مارسيل سابيتزر الذي انتقل من لايبزيج الألماني إلى بايرن ميونخ.

وتصدر الإنجليزي جاك جريليش القائمة بعد انتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي من أستون فيلا مقابل 117.50 مليون يورو، وجاء ثانيا البلجيكي روميلو لوكاكو الذي بلغت قيمة انتقاله من إنتر ميلان إلى تشيلسي 115 مليون يورو، واحتل النجم الواعد الإنجليزي جيدون سانشو المركز الثالث بعدما دفع مانشستر يونايتد 85 مليون يورو مقابل انتقاله من بروسيا دورتموند.

وأصبح بيريرا البالغ من العمر 25 عامًا، أغلى لاعب في الدوري السعودي للمحترفين من ناحية القيمة السوقية أيضًا، إذ تبلغ قيمته السوقية 15 مليون يورو، متفوقًا على الأرجنتيني بيتي مارتينيز، لاعب النصر الذي تبلغ قيمته 12 مليون يورو، وخلفه ثلاثة لاعبين تبلغ قيمة كل منهم عشرة ملايين يورو، هم: الكاميروني فينسينت أبوبكر، والبرازيلي تاليسكا لاعبا النصر، إلى جانب المالي موسى ماريجا، مهاجم الهلال.

ويعتبر بيريرا إلى الهلال أغلى صفقة على مستوى قارة آسيا أيضًا، وجاء خلفه البلجيكي توبي ألدرفيريلد الذي تعاقد معه الدحيل القطري من نادي توتنهام الإنجليزي مقابل 13 مليون يورو، وتواجد في المركز الحادي والثمانين عالميًّا.