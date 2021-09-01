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شاهد.. تخرج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي بالقوات المسلحة

شاهد.. تخرج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي بالقوات المسلحة
تخريج الدفعة الأولى من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة
http://almnatiq.net/?p=1020562
المناطق ـ الرياض:

شهد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي اليوم، الأربعاء، حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي.

وأوضح رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل البلوي، أن المركز يهدف إلى تقديم خدمات تدريبية مُميزة للمعينات بوزارة الدفاع بكفاءة واحترافية بالمجالات الوظيفية التي تحتاجها الوزارة.

ولفت إلى أن المركز له رسالة مهمة وهي توفير برامج ومناهج تدريبية متميزة وبيئة تعليمية مثالية، وفقًا لمقاييس عالمية للجودة تلبي احتياجات القوات المسلحة من الكادر النسائي.

وأُعلن خلال الحفل، الذي حضره مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري، وعدد من كبار الضباط، أسماء المتفوقات والفائزات بالجوائز من خريجات الدورة التي استمرت 14 أسبوعًا.

وعبر رئيس هيئة الأركان العامة، عن شكره للقائمين على المركز والعاملات فيه، على ما يقدمونه من أعمال متميزة.

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