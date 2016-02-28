هل هناك علاقة بين التعرق الليلي وسرطان الدم؟.. دراسة طبية تجيب

المناطق - وكالات:

أكدت دراسة طبية حديثة أن التعرق الليلي من الممكن أن يكون علامة مميزة ترتبط بإصابة العديد من الأشخاص بسرطان الدم.

وقالت دراسة نشرتها صحيفة إكسبريس البريطانية، إن من بين أكثر من 2000 مريض بمرض سرطان الدم تم سؤالهم في استطلاع للرعاية حول اللوكيميا، أفاد 31 بالمائة بأن التعرق الليلي كان من الأعراض الرئيسية قبل تشخيصهم.

ووفقًا لمنظمات أبحاث السرطان، فإن الأسباب السائدة وراء تسبب سرطان الدم في التعرق الليلي تعود إلى محاولة الجسم محاربة السرطان، مع استمرار السرطان في التسبب بالحمى، ينتج الجسم عرقًا مفرطًا في محاولة لخفض درجة حرارة الجسم.

وفي حالات العلاج، يستمر التعرق الليلي حتى عندما يتلقى المرضى علاج السرطان؛ بسبب تفاعل العلاجات مثل العلاج الكيميائي ومستويات الهرمونات.

ويعد سرطان الدم الليمفاوي المزمن «CLL» أكثر شيوعا بين الأطفال والشباب؛ حيث يصيب 4500 شخص كل عام.

ارتبط معظم الإشارات التي يواجهها المصابون بـ CLL بنقص خلايا الدم السليمة الناجم عن زيادة عدد خلايا الدم غير الطبيعية التي لم يتم تطويرها بشكل كامل، والمعروفة باسم خلايا سرطان الدم أو الأرومات.

يبدأ CLL بشكل عام في نخاع العظام ويمكن أن ينتشر بشراسة إذا لم يتم اكتشافه في وقت مبكر، ولا يرجع التعرق الليلي وحده عادة إلى حالة صحية أساسية خطيرة مثل سرطان الدم ويمكن أن يترافق مع العديد من الحالات مثل القلق وانخفاض نسبة السكر في الدم وتعاطي الكحول أو المخدرات.

ومع ذلك، يجب على المرء طلب المشورة الطبية إذا استمر في التعرض لتعرق ليلي مستمر، خاصة إذا كان مرتبطًا بأعراض أخرى، مثل التعب وآلام الظهر والعدوى المتكررة، ونزيف الأنف والكدمات.