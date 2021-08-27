تحديد مواعيد صيد طائري «الحجل» و «أبو قلنسوة» بالمملكة

المناطق ـ الرياض:

حدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم (الأربعاء)، المواعيد المسموح فيها بصيد طائري «الحجل» و«أبو قلنسوة».

وبيّن المركز، أنه يمكن صيد الطائرين في الفترة من 30 أغسطس وحتى 20 أكتوبر، وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من منصة «فطري».

ولفت الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إلى أن وسيلة الصيد المسموح بها لطائر «الحجل» هي «الساكتون الناري» والبنادق الهوائية «الساكتون» لطائر أبو قلنسوة.

ونوه إلى أن الحجل من الطيور المستوطنة وهو مقيم غير شائع في أقصى الشمال الغربي، وأما أبو قلنسوة فهو من الطيور المُهاجرة العابرة للمملكة.