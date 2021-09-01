«الأمن السيبراني»: اكتشاف ثغرات أمنية في «قوقل كروم».. وهذه أبرز النصائح لتفاديها

المناطق - الرياض:

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، من وجود ثغرات أمنية في متصفح «قوقل كروم»، موضحًا أن شركة «قوقل» أصدرت تحديثا أمنيًا جديدًا بعدما اكتشفت ثغرات تمكن «الهاكرز» من اختراق المتصفح.

وقال المركز إن «قوقل» أصدر تحديثاً لمعالجة ثغرات عدة في المتصفح لأنظمة “Windows” و”Mac” و”Linux”، مؤكداً أن التهديدات الأمنية تمكّن الهاكرز من استغلال الثغرة لتنفيذ برمجيات خبيثة.

ونصح المركز مستخدمي «كرووم» بتحديث المتصفح إلى نسخة 93.0.4577.63 بفتح المتصفح ثم النقر على المزيد، فمساعدة، ثم معلومات عن Google Chrome، إذ يظهر رقم الإصدار المتوفر في مجموعة الأرقام أسفل كلمة «Google Chrome»، ومن ثم سيقوم المتصفح بالبحث عن التحديثات بشكل تلقائي، ما يتوجب أخيرا النقر على زر إعادة التشغيل.