طقس الخميس.. الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق

المناطق - الرياض:

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تضرب موجة من الرياح النشطة و هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وقال المركز الوطني للأرصاد في توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ الخميس، إنه من المتوقع أن يمتد تأثير موجة الأمطار والرياح على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وتوقّع المركز هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وتوقع أيضاً تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرمة، وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 46 درجة مئوية في رفحاء وحفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 16 درجة مئوية في السودة.