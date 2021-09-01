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قبل ساعات من تطبيقه.. العدل تكشف تفاصيل جديدة عن نظام التكاليف القضائية

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قبل ساعات من تطبيقه.. العدل تكشف تفاصيل جديدة عن نظام التكاليف القضائية

قبل ساعات من تطبيقه.. العدل تكشف تفاصيل جديدة عن نظام التكاليف القضائية
نظام التكاليف القضائية
http://almnatiq.net/?p=1020613
المناطق - الرياض:

كشفت وزارة العدل، مساء اليوم الأربعاء، عن تفاصيل تطبيق نظام التكاليف القضائية المقرر تطبيقه يوم غٍد الخميس، وقالت الوزارة إن هناك أهداف وآلية حساب لنظام التكاليف القضائية للحد من الدعاوى الصورية والكيدية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عُقدت أمس، برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام التكاليف القضائية، وحدد النظام آلية الحساب التي تشمل فرض تكاليف قضائية على الدعاوى.

وحددت الآلية التكاليف بمبلغ لا يزيد على 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مليون ريال، وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

كما تضمنت تكاليف قضائية على الطلبات بما لا يزيد على 10 آلاف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها لائحة النظام، ومن تلك الطلبات:

1- طلب الاستئناف والنقض والالتماس وإعادة النظر.

2- الطلبات العارضة وطلبات الإدخال من الخصوم وطلبات الرد.

3- طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.

4- طلبات تصحيح الحكم أو تفسيره.

5- الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة.

كما تضمنت الآلية تمكين النظام ذوي المصلحة من الحصول على الأوراق والمستندات المقدمة في القضايا من خلال دفع مقابل مالي لا يزيد على 1000 ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة، ومن تلك الطلبات:

1- نسخة مصدقة من أوراق الدعوى، أو سجلاتها أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة.

2- طلب الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها.

3- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.

وأوضحت الوزارة أن أهداف نظام التكاليف القضائية تتمثل، الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية وتعزيز الكفاءة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة والمساهمة في الوفاء بالحقوق قبل الوصول للقضاء.

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