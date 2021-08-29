أربعينية تذبح رضيعتها وتفر هاربة.. والأمن المصري يكشف تفاصيل مثيرة حول الجريمة

المناطق - وكالات:

استيقظ المصريون صباح اليوم الأربعاء، على أصداء حادث مروع بعدما أقدمت سيدة على قتل طفلتها الرضيعة البالغة من العمر عامين في منطقة بولاق الدكرور، التابعة لمحافظة الجيزة.

وكشفت أجهزة الأمن المصرية تفاصيل مرعبة حول الحادث، حيث أكدت تحريات الأمن قيام سيدة أربعينية، على قتل طفلتها الرضيعة بسكين بسبب كثرة بكائها المتواصل، حيث لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة قبل وصولها لأقرب مستشفى.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور، إخطارًا من مستشفى قصر العيني بوصول طفلة لم تكمل عامها الثاني مصابة بجرح ذبحي في منطقة الرقبة، على الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى للوقوف على ملابسات الواقعة، وتبين أن هناك شبهة جنائية، وتوصل رجال الأمن إلى أن مرتكب الجريمة هي الأم التي ذبحت وقتلت طفلتها الرضيعة، وتركتها في المستشفى وفرت هاربة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأم بعد محاولة هربها، واعترفت بالواقعة، ومثلت الأم الجريمة، بعدما وصلت النيابة العامة إلى موقع الجريمة وسط حراسة مشددة من أمن الجيزة