في واقعة مريبة.. صور ترصد تهريب مدرعات من أفغانستان إلى إيران

محررو المناطق:

كشفت صور حديثة، عن نقل وتهريب عدد كبير من الدبابات والمركبات المدرعة الأميركية من طراز همفي، من أفغانستان إلى إيران.

وأظهرت الصور التي نشرتها إحدى القنوات الأفغانية، على موقع «تلجرام»، سيارات «همفي» الأمريكية، والتي يتم استخدامها من قبل الجيش الأفغاني خلال نقلها إلى إيران.

ويُجرى استخدام تلك المركبة من القوات الأمريكية على نطاق واسع خلال الـ20 عامًا من حضورها العسكري في أفغانستان.

وكان المتحدث باسم هيئة الطيران الإيرانية، قد أعلن مؤخرًا نقل عدد من طائرات خطوط “كام إر” الأفغانية إلى طهران.