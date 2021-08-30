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في واقعة مريبة.. صور ترصد تهريب مدرعات من أفغانستان إلى إيران

في واقعة مريبة.. صور ترصد تهريب مدرعات من أفغانستان إلى إيران

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في واقعة مريبة.. صور ترصد تهريب مدرعات من أفغانستان إلى إيران

في واقعة مريبة.. صور ترصد تهريب مدرعات من أفغانستان إلى إيران
http://almnatiq.net/?p=1020625
محررو المناطق:

كشفت صور حديثة، عن نقل وتهريب عدد كبير من الدبابات والمركبات المدرعة الأميركية من طراز همفي، من  أفغانستان إلى إيران.

وأظهرت الصور التي نشرتها إحدى القنوات الأفغانية، على موقع «تلجرام»، سيارات «همفي» الأمريكية، والتي يتم استخدامها من قبل الجيش الأفغاني خلال نقلها إلى إيران.

ويُجرى استخدام تلك المركبة من القوات الأمريكية على نطاق واسع خلال الـ20 عامًا من حضورها العسكري في أفغانستان.

وكان المتحدث باسم هيئة الطيران الإيرانية، قد أعلن مؤخرًا نقل عدد من طائرات خطوط “كام إر” الأفغانية إلى طهران.

 

وكان «راديو فردا» قد نشر في وقت سابق من اليوم، تقريرًا خاصًا عن معدات القوات الجوية الأفغانية والقوات الجوية الأميركية في أفغانستان، مشيرًا أن 40 من أصل 226 طائرة ومروحية تابعة للقوة الجوية الأفغانية في قواعد مزار شريف وقندهار وهرات وشيندند أصبحت تحت سيطرة طالبان.

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