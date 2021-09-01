اختبارات صارمة لمشروع «حافلات الرياض» قبل أيام من التشغيل الكامل

المناطق - الرياض:

أنطلقت اليوم الأربعاء أولى رحلات التشغيل التجريبي لمشروع «حافلات الرياض»، في أول خطوة نحو الاستعداد للتشغيل الفعلي للحافلات بعد الخضوع للاختبارات الفنية والتقنية لضمان استيفاء جميع المعدات والأجهزة وأنظمة التشغيل لأعلى المعايير العالمية للسلامة والكفاءة والجودة والراحة بهدف تقديم تجربة متميزة لسكان مدينة الرياض وزوارها.

وتشمل اختبارات الكفاءة فحص جميع أوجه عمليات الحافلات، والتأكد من دقة المواعيد، ومهارات قائدي الحافلات، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة، ومراعاة أنماط حركة المرور، إلى جانب اختبار أكثر من 3,000 محطة ونقطة توقف منتشرة على امتداد مسارات الشبكة التي تبلغ 80 مسارًا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان لاحقًا عن موعد استقبال الركاب وأسعار التذاكر وتفعيل قنوات شرائها بما في ذلك التطبيقات الإلكترونية، وذلك حسبما أعلن الحساب الرسمي لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة الرياض.