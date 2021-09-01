احدث الأخبار

«الأحوال المدنية» توضح شروط استخراج الهوية الوطنية للأبناء
أبرز المواد
 هيئة السوق المالية تعلن توفر وظائف شاغرة للمواطنين
وظائف
 «استثناء طلاب الابتدائية والمتوسطة».. التعليم تكشف تفاصيل تطبيق الفصول الدراسية الثلاثة
أبرز المواد
 اختبارات صارمة لمشروع «حافلات الرياض» قبل أيام من التشغيل الكامل
أبرز المواد
 أمطار غزيرة على جازان.. وصاعقة رعدية تنهي حياة وافد في العارضة
أبرز المواد
 بـ 12 عرضًا.. متحور «مو» الجديد لـ «كورونا» يٌرعب العالم
أبرز المواد
 قبل ساعات من تطبيقه.. العدل تكشف تفاصيل جديدة عن نظام التكاليف القضائية
أبرز المواد
 في واقعة مريبة.. صور ترصد تهريب مدرعات من أفغانستان إلى إيران
أهم الاخبار
 أربعينية تذبح رضيعتها وتفر هاربة.. والأمن المصري يكشف تفاصيل مثيرة حول الجريمة
أبرز المواد
 طقس الخميس.. الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق
أجواء المناطق
 «يحد من الدعاوى الكيدية».. خبير قانوني يوضح مزايا نظام التكاليف القضائية
أبرز المواد
 «أغلى من رونالدو».. صفقة بيريرا إلى الهلال تتخطى نجوم الكرة العالمية
أبرز المواد
«الأحوال المدنية» توضح شروط استخراج الهوية الوطنية للأبناء

«الأحوال المدنية» توضح شروط استخراج الهوية الوطنية للأبناء

أبرز المواد
هيئة السوق المالية تعلن توفر وظائف شاغرة للمواطنين

هيئة السوق المالية تعلن توفر وظائف شاغرة للمواطنين

وظائف
«استثناء طلاب الابتدائية والمتوسطة».. التعليم تكشف تفاصيل تطبيق الفصول الدراسية الثلاثة

«استثناء طلاب الابتدائية والمتوسطة».. التعليم تكشف تفاصيل تطبيق الفصول الدراسية الثلاثة

أبرز المواد
اختبارات صارمة لمشروع «حافلات الرياض» قبل أيام من التشغيل الكامل

اختبارات صارمة لمشروع «حافلات الرياض» قبل أيام من التشغيل الكامل

أبرز المواد

اختبارات صارمة لمشروع «حافلات الرياض» قبل أيام من التشغيل الكامل

اختبارات صارمة لمشروع «حافلات الرياض» قبل أيام من التشغيل الكامل
حافلات الرياض
http://almnatiq.net/?p=1020626
المناطق - الرياض:

أنطلقت اليوم الأربعاء أولى رحلات التشغيل التجريبي لمشروع «حافلات الرياض»، في أول خطوة نحو الاستعداد للتشغيل الفعلي للحافلات بعد الخضوع للاختبارات الفنية والتقنية لضمان استيفاء جميع المعدات والأجهزة وأنظمة التشغيل لأعلى المعايير العالمية للسلامة والكفاءة والجودة والراحة بهدف تقديم تجربة متميزة لسكان مدينة الرياض وزوارها.

وتشمل اختبارات الكفاءة فحص جميع أوجه عمليات الحافلات، والتأكد من دقة المواعيد، ومهارات قائدي الحافلات، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة، ومراعاة أنماط حركة المرور، إلى جانب اختبار أكثر من 3,000 محطة ونقطة توقف منتشرة على امتداد مسارات الشبكة التي تبلغ 80 مسارًا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان لاحقًا عن موعد استقبال الركاب وأسعار التذاكر وتفعيل قنوات شرائها بما في ذلك التطبيقات الإلكترونية، وذلك حسبما أعلن الحساب الرسمي لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

روابط ذات صلة

هيئة السوق المالية تعلن توفر وظائف شاغرة للمواطنين

هيئة السوق المالية تعلن توفر وظائف شاغرة للمواطنين
بناء أول محطة لتخزين الطاقة الشمسية بالمملكة (فيديو)

بناء أول محطة لتخزين الطاقة الشمسية بالمملكة (فيديو)
«مقطعة لأجزاء لتسهيل تداولها في الأسواق».. ضبط 7 أطنان دجاج منتهي الصلاحية في مستودع بالرياض

«مقطعة لأجزاء لتسهيل تداولها في الأسواق».. ضبط 7 أطنان دجاج منتهي الصلاحية في مستودع بالرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*