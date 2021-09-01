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بـ 12 عرضًا.. متحور «مو» الجديد لـ كورونا يٌرعب العالم

بـ 12 عرضًا.. متحور «مو» الجديد لـ كورونا يٌرعب العالم
متحورات كورونا
http://almnatiq.net/?p=1020636
محررو المناطق:

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، من خطورة متحور جديد من متحورات فيروس كورونا المستجد، يسمى «مو»، وذلك عقب ظهوره في عدد من بلدان أمريكا اللاتينية وأوروبا.

ويحتوي المتحور الجديد على طفرات يمكن أن تنطوي على خطر هروب مناعي، ومقاومة للقاحات، ومدمرة لخلايا الجسم.

أعراض متحور «مو»

وتتشابه أعراض الإصابة بالمتحور «مو» مع الأعراض التي رصدت بالمتحورات السابقة لفيروس «كورونا»، حيث شملت:

  • التهاب الحلق
  • سيلان الأنف
  • الصداع الشديد
  • الارتفاع الشديد في درجات الحرارة
  • قشعريرة في الجسم
  • سعال جاف
  • إسهال وقيء
  • آلام في البطن
  • ضيق في التنفس
  • آلام في الصدر
  • الرغبة الشديدة في النوم وعدم  القدرة على الاستيقاظ
  • آلام في الجسم والعضلات والشعور بالتعب والإرهاق
وصنفت منظمة الصحة العالمية متحور «مو» الجديد من سلالة فيروس كورونا المستجد، متحورًا يجب مراقبته،وذلك بعد انتشاره في كولومبيا بنسبة كبيرة، وبما يمكن أن ينطوي علىه من طفرات يمكن أن تنطوي على خطر هروب مناعي، ومقاومة للقاحات ومدمرة لخلايا الجسم، الأمر الذي يجعل من الضروري إجراء المزيد من الدراسات عليه لفهم خصائصه بشكل أفضل.

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