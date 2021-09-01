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«استثناء طلاب الابتدائية والمتوسطة».. التعليم تكشف تفاصيل تطبيق الفصول الدراسية الثلاثة

«استثناء طلاب الابتدائية والمتوسطة».. التعليم تكشف تفاصيل تطبيق الفصول الدراسية الثلاثة
وزارة التعليم
http://almnatiq.net/?p=1020646
محررو المناطق:

أعلنت وزارة التعليم عن آلية تطبيق الخطط الدراسية المطورة على طلاب المراحل المختلفة، وقالت إنه من المقرر تطبيق خطة خاصة للتعامل مع طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

وأكدت الوزارة في تعميم وزعته اليوم على الإدارات التعليمية المختلفة، أنه تمت طباعة أغلب كتب المواد الدراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة على فصلين، ما عدا المواد الجديدة التي أُدخلت على الخطة الدراسية، مثل منهجي المهارات الحياتية، والمهارات الرقمية، حيث تمت طباعتها على 3 فصول.

وكشفت وزراة التعليم عن تفاصيل تطبيق خطة الفصول الدراسية، حيث بينت أن الكتب المدون عليها الفصل الدراسي الأول سيتم تدريسها خلال الفصل الأول ونصف الفصل الثاني، فيما تدرَّس الكتب المدون عليها الفصل الدراسي الثاني خلال النصف الثاني من الفصل الثاني، والفصل الثالث.

وأشارت إلى أن كتب مواد مرحلة الأولى ثانوي طُبعت بمحتوى متطور، حيث يمتد تدريس بعضها إلى 3 فصول وبعضها إلى فصلين وأخرى تدرس في فصل واحد.

وأضافت أن كتب مواد المرحلتين الثاني والثالث ثانوي طُبع منها كتاب واحد لكل مادة ليدرس في فصل دراسي واحد من الفصول الثلاثة، بحيث يسجل الطالب 4 إلى 5 مواد في كل فصل دراسي من الفصول الثلاثة، ويحق لطالب الصف الثالث تسجيل مادة سادسة في حال كان متعثرًا في إحدى المواد.

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