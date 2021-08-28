«الأحوال المدنية» توضح شروط استخراج الهوية الوطنية للأبناء

محررو المناطق

نشر الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تغريدة يوضح فيها شرح لكيفية استخراج الهوية الوطنية للأبناء.

وقالت الأحوال المدنية: «من الممكن استخراج الهوية الوطنية اختيارياً لمن بلغ سن 10 سنوات إلى 15 عاماً بعد موافقة ولي الأمر، بينما يكون استخراج الهوية إلزامياً لمن تجاوز سن 15 عاما من الأبناء».

وأوضحت أن المواطن يستطيع تفويض من يستلم بطاقته نيابة عنك عبر خدمة التفويض الإلكتروني في منصة أبشر أو إبلاغ الموظف بذلك قبل إتمام عملية التصوير.

وشددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على ضرورة تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل 180 يومًا من انتهائها، وفي حالة تجديد البطاقة بعد مرور موعد التجديد أي بعد انتهاء صلاحية البطاقة تفرض غرامة 100 ريال.