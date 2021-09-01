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توقعات طقس اليوم في المملكة.. أمطار رعدية مصحوبة برياح على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم في المملكة.. أمطار رعدية مصحوبة برياح على هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=1020676
المناطق ـ واس:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، بعدة بمناطق في المملكة، حيث من المتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق “جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة”.

 

وكشف “الوطني للأرصاد”، في حالة الطقس اليوم، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الموج.

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